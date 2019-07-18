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قال أمين السر العام في نادي كاظمة يوسف بوسكندر ان عملية انتقال اللاعب يوسف ناصر إلى الكويت تمت بين اللاعب نفسه ونادي الكويت من غير موافقة كاظمة.

وشدد بوسكندر في تصريح إعلامي أن موقف «كاظمة» ثابت ولم يتغير لمسألة انتقال يوسف إلى أي ناد، حيث يجب على اللاعب الموافقة على شروط كاظمة والتي التزم فيها النادي منذ الموسم الماضي.

وأضاف أنه في ظل اللوائح الحالية فإن يوسف يعتبر لاعباً محترفاً في صفوف الكويت وذلك لرفض اللاعب تنفيذ شروط كاظمة ومنها الاعتذار والتوقيع.وطالب بوسكندر اتحاد الكرة بايجاد حلول لملف ظاهرة هروب اللاعبين لضمان عدم تكرارها خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأن يكون هناك وقفة جادة من الأندية لتعزيز ميثاق الشرف بينها.

من جانب آخر، أعلن المركز الإعلامي لنادي كاظمة عن موافقة الجهاز الفني والإداري للفريق الأول على تمديد إعارة اللاعب طلال الفاضل إلى نادي الكويت وذلك لعدم جهوزية اللاعب في الفترة القادمة. وأوضح نادي كاظمة في بيان له عبر مركزه الإعلامي أن قرار الإدارة الكظماوية جاء نتيجة لخضوع اللاعب الدولي طلال الفاضل حالياً لبرنامج تأهيلي بسبب الإصابة التي لحقت به برفقة نادي الكويت في الموسم الكروي الماضي، وأن هناك التزاماً من نادي الكويت بعلاج اللاعب حتى شفائه من الإصابة.

