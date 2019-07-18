دوليه

أعرب البلجيكي فيتال بوركلمانز مدرب منتخب الأردن عن ارتياحه لما أسفرت عنه قرعة التصفيات المشتركة ووقوع «النشاما» في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات أستراليا والكويت وتايوان ونيبال. وقال بوركلمانز، في تصريحات صحافية: «لديَّ الثقة في قدرة النشامى على تخطي المجموعة الثانية نحو الدور الحاسم من التصفيات». وأضاف: «علينا أن نواجه أستراليا مرة أخرى، لكنَّني سعيد بنتائج القرعة، ويجب أن نقدم أفضل المستويات طوال التصفيات لتحقيق هدفنا، وأنا أثق بالنشامى وقدرتهم على العبور للدور الحاسم».

ويستعد الأردن للتصفيات بخوض بطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق خلال الفترة من 2 الى 14 أغسطس المقبل حيث يلعب في المجموعة الثانية الى جانب السعودية والبحرين.

