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كال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي خاض الإثنين الماضي أولى تمارينه مع برشلونة الإسباني المنتقل اليه من غريمه أتلتيكو مدريد، المديح لزميله الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبرا اياه «وجه كرة القدم» في مقابلة مع تلفزيون النادي الكاتالوني.

وقال غريزمان الذي انتقل الأسبوع الماضي الى برشلونة بعدما دفع البند الجزائي في عقده مع أتلتيكو وقدره 120 مليون يورو، أنه «بالنسبة لي، هو الرقم 1، مثل ليبرون (جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي) في كرة السلة. ليبرون هو وجه كرة السلة، الدوري الأميركي للمحترفين، مثل ميسي الذي يعتبر وجه كرة القدم». واعتبر بطل مونديال 2018 في مقابلته التي بثت مساء الاول من امس، أن قائد النادي الكاتالوني «شيء مختلف، إنه موهبة لا نراها سوى كل 30 عاما أو حتى أكثر من ذلك»، مضيفا «سنستمتع بالتأكيد في الملعب وخارجه. لهذا السبب أنا جئت، من أجل تقديم المساعدة بقدر الإمكان في الملعب وخارجه».

ولم يكن انتقال المهاجم الفرنسي الى بطل «لا ليغا» سلسا على الإطلاق، إذ تم دون مباركة فريقه السابق أتلتيكو الذي يعتزم رفع مسألة التعاقد معه الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأنه اعتبر أن المبلغ الذي دفع لفك ارتباطه به لم يكن كافيا.وسارع أتلتيكو الجمعة الى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسميا ضم غريزمان بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بنادي العاصمة، مؤكدا في بيان «من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد حصل قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو» في الأول من يوليو الحالي.

واعتبر أتلتيكو أنه «لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف»، مشيرا إلى أنه يعتقد «أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب».

