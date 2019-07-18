دوليه

أخفق المنتخب السوري في بلوغ المباراة النهائية بعدما تعادل مع الهند 1-1 اول من امس على ستاد ترانز في أحمد أباد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات بطولة كأس انتركونتننتال التي تقام في الهند. وتقدم المنتخب الهندي عبر هدف ناريندر غاهلوت في الدقيقة 52، قبل أن يدرك منتخب سورية التعادل عن طريق فراس الخطيب (78 من ضربة جزاء). وجاءت أولى الفرص في المباراة للمنتخب السوري عبر انفراد محمد المرمور بالحارس غوربريت سينغ لكنه سدد خارج المرمى (2).ثم سنحت فرصة ثانية للمرمور عبر كرة رأسية تصدى لها الحارس الهندي (24).و بدأ منتخب الهند الشوط الثاني بصورة جيدة ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 52 إثر ركلة ركنية نفذها انيرود ثابا وارتقى لها ناريندر غاهلوت ليحولها برأسه في الشباك.لكن المنتخب السوري أدرك التعادل في الدقيقة 78 عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة إعاقة جيري لالرينزولا للمهاجم السوري فراس الخطيب، ونفذها الخطيب نفسه بنجاح.وضغط المنتخب السوري في الدقائق المتبقية من أجل حسم الفوز، ولكنه لم ينجح في إضافة الهدف الثاني.وكانت المباراة الثانية ضمن هذه الجولة شهدت يوم الاثنين الماضي فوز كوريا الشمالية على طاجيكستان 1-0. وتصدرت طاجيكستان الترتيب برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام كوريا الشمالية، مقابل 4 نقاط لسورية ونقطة للهند. وتتقابل في المباراة النهائية طاجيكستان مع كوريا الشمالية يوم غد.ويشار إلى أن المنتخبات المشاركة تسعى للاستفادة من البطولة قبل خوض منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

