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قال رئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر ان افتتاح مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس سيشهد حضور نجم التنس العالمي الاسباني رافاييل نادال الذي سيشارك في مباراة استعراضية بمناسبة الافتتاح.

واضاف الجابر خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم أمس في فندق الجميرة بمناسبة زيارة رئيس الاتحاد الاسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي أنيل كانا، ان الافتتاح سيكون في شهر يناير المقبل حيث يعمل اتحاد التنس حالياً بكل طاقته لوضع البرنامج العام لحفل الافتتاح الذي سيشهد العديد من المفاجآت المهمة للحضور والجماهير، مبيناً أن الاتحاد تعاقد مع اكاديمية رافاييل نادال للتنس التي ستبدأ عملها على ملاعب المجمع الجديد والتي ستقوم بتدريب لاعبي منتخب التنس بالاضافة إلى الاهتمام بالقاعدة وقال: «نحن بصدد وضع برنامج مع الاتحادين الدولي والاسيوي لاستضافة العديد من البطولات الدولية والاسيوية والعربية ابتداء من العام المقبل»، موجها بالغ شكره إلى رئيس مجلس ادارة مجموعة التمدين العقارية محمد المرزوق وشركة سبيرت للتطوير العقاري على جهودهم الجبارة في اتمام مرافق المجمع باعلى المواصفات ممكنة، كما وجه شكره الجزيل لمدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح وإلى نائب مدير الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا على دعهما المتواصل لانجاز المشروع بأفضل صورة.

من جانبه اشاد رئيس الاتحاد الاسيوي أنيل كانا بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، مبدياً سعادته بقرب الانتهاء من انجاز هذا المشروع المهم الذي سيكون له الاثر الكبير على تطور لعبة التنس في الكويت والخليج وقارة اسيا عموما.

وقال كانا الذي تأتي زيارته في اطار جولة يقوم بها في المنطقة لدعم ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي خلال الجمعية العمومة المقبلة التي تقام خلالها انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، ان انجاز مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس يعتبر من أهم المشاريع الداعمة للعبة التنس في المنطقة خصوصا في ظل ما يضمه من مرافق مميزة وملاعب بمواصفات عالمية ستسهم بشكل كبير في استضافات مختلف البطولات القارية والعالمية إلى جانب تطوير مستويات اللاعبين الصغار وبالتالي تطور اللعبة بصورة عامة.

واشار كانا إلى انه يملك برنامجا خططيا متكاملا للنهوضة باللعبة على مستوى قارة اسيا التي تعتبر من أهم المناجم العالمية لمواهب التنس، مؤكداً ان اللعبة في القارة الصفراء تحتاج إلى دعم كبير من قبل المسؤولين عن الرياضة من أجل الارتقاء بالمستوى إلى مراتب الاحترافية ومنافسة اللاعبين العالميين على أعلى المستويات.

وأكد كانا انه حرص على زيارة الكويت ولقاء الشيخ احمد الجابر للاستفادة من نصائحه بخصوص ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي، مشيداً بالوقت ذاته بجهود الجابر في تطوير اللعبة على المستوى المحلي والعربي، وقال : «سنعمل بكل جهد في الفترة المقبلة من تطوير جميع البطولات في قارة اسيا كما اننا نتطلع إلى مزيد من الدعم من قبل الاتحادات القارية لجعل لعبة التنس محط اهتمام الشباب ما يسهم في رفع جماهيرة اللعبة في القارة الصفراء».

