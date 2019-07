محلية

لم تمر ليلتان وإلا الفشلة الثانية جاءت للمنتخب الكويتي بكرة القدم في انكلترا من نادي هاو أخافهم باسمه united... بس ليس بمانشستر؟! ولكن من ثالث فريق هاو مازال يتعلم كرة القدم ولكن له تاريخ إنشائه يعادل تاريخ إنشاء الاتحاد الكويتي مرتين... فجاءت بعض الأصوات الإعلامية (لا أعلم مصدرها) بضرورة تقديم مدرب المنتخب استقالته!! إلى هنا اسمحوا لي أن أقدم رأيي المتواضع في هذا الأمر... وهو كالآتي:

من يفترض ان يقدم استقالته هو الاتحاد نفسه فقد أخذ أكثر من فرصة لكي يثبت نفسه ولكنه أخفق كالعادة.

ليس من المعقول أن نوافق على نتائج هذه المباريات من فرق هواة ضد منتخب وصل إلى كأس العالم وفاز بنهائيات كأس آسيا... زمن الطيبين والمميزين.

واضح أن الجهاز الفني مستواه أقل من المتواضع كما أشارت إحدى الصحف بذلك منذ التعاقد معهم.

فرحت بعض وسائل الإعلام بتصنيف الكويت في قرعة كأس آسيا في المستوى الرابع... بسبب رفع الإيقاف الرياضي (يا فرحة ما تمت).

صرح أحد أفراد الجهاز الطبي بأن 70 في المئة من اللاعبين لديهم شد عضلي من جراء التدريب؟ وهذا يعني بوضوح سوء برنامج الإعداد البدني.

من الصورة التي نشرت لأعضاء المنتخب الذي لعب المباراة الأخيرة يثبت لنا إذا كان هؤلاء اللاعبون هذا مستواهم فالأحسن إلغاء أي مباراة مع مثل هذه المستويات الهابطة.

ليس من أهداف المباريات التجريبية أن نفوز باستمرار ولكن إذا خسرنا فيجب أن نخسر من الفرق الأعلى مستوى وبأي عدد من الأهداف فهذا ليس بعيب.

سمعت خبراً (أتوقع أنه صحيح) بأن مستوى الفرق التي تم اقتراحها للعب معها مباريات تجريبية كان بسبب ضعف الميزانية المرصودة لهذه المباريات (إذا أين رغبة الحكومة في دعم الرياضة؟) بس كلام .... (من أقوال: عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه).

جاءت قرعة تصفيات آسيا القادمة بمجموعة جديدة بالنسبة لنا خصوصا من منتخب نيبال؟! التي تعادلنا معها بالعافية في المباراة الودية التي أقيمت معهم في مارس الماضي 2019؟ آه ونسيت أستراليا والأردن وتايبيه الذين بالتأكيد هم أفضل منا فنياً (I think so) أقول إن الأحسن أن نراجع أنفسنا ونبتعد عن المجاملات التي أوصلتنا إلى هذا المستوى فالكويت تستحق أفضل إعداد فني واذا أصحاب القرار بالدعم المالي غير مقتنعين بذلك فالسبب الرئيس هو ضعف الإدارة الفنية الحالية .

ليس بغريب على ما نشاهده أو نسمعه من سوء نتائج المنتخب بسبب واضح وهو أننا لا نملك دوري قوي يحترمه الجمهور في الكويت.

أكرر... الاتحاد المصري لم يكن شجاعاً لأنه قدم استقالته بعد هزيمته الوحيدة بنتيجة واحد صفر ولكن ما جعلهم يستقيلون هو خوفهم من الجماهير التي جاءت لتساند المنتخب (وصلت الرسالة؟).

أخيراً... أرجو من نادي كاظمة أن يدعو إلى اجتماع آخر لبحث إخفاقات هذا الاتحاد الأضعف في تاريخ كرة القدم الكويتية لنشاهد من يحضر أو يغيب عن هذا الاجتماع من الأندية الرياضية لكي نحل هذه الجمعية العمومية للملأ Second time... والله من وراء القصد .