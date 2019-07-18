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كشف عضو لجنة الشباب والرياضة النائب احمد الفضل بان اقتراحه بقانون في شأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف وجد قبولاً واعجاباً بعد عرض الفكرة على الاتحاد الدولي لكرة القدم وقال من خلال جلسة رياضية في ديوانية الزايد العبيد بكيفان ادارها الزميل مطلق نصار بان هناك صياغة لمواد القانون سيتم ترجمتها وارسالها للجنة الاولمبية الدولية للاطلاع عليها وتعميمها على بقية الاتحادات الدولية الأخرى. وأكد وجود دعم وقناعة من الحكومة لهذا القانون الذي سيتم رفعه لمجلس الأمة خلال الانعقاد القادم، مشيرا إلى أن «التأخير في تقديم القانون مرتبط بالإيقاف الرياضي وبعد رفع الإيقاف نهائيا لم يعد لدينا مشكلة مع القوانين». ونوه إلى أن القانون لن يغير أو يمس الوضع الحالي للأندية الرياضية الـ 16 فهو لا يشملهم وهناك مشروع قانون خاص بزيادة ميزانية كل نادي الى مليون ونصف المليون دينار يقسم ويمنح للنادي على حسب عدد ألعابه وقطاعات الناشئين فيه وانجازه آخر الموسم، مضيفاً ان هناك مادتين في القانون تتيحان لها إما تحويل نشاط كل لعبة الى شركة أو تحويل النادي «بكبره» لشركة وقد تم التصويت على مشروع زيادة ميزانية الأندية في لجنة الشباب والرياضة وأحيل للجنة التشريعية وادرج على جدول الاعمال وعرضه على المجلس خلال الانعقاد القادم واكد الفضل بانه بعد إقرار قانون الاحتراف لن ينشأ اي نادي شامل . وأشار الفضل إلى أن الرياضة مكان مهم للاستثمار لم يتم استغلاله ونظام الاحتراف يشهد تطوراً في العالم وبات علينا الدخول اليه من أوسع ابوابه فهو عالم له مبادئ خاصة يخلق وظائف وفرص عمل، مبيناً ان قانون تنظيم الرياضة الكويتية الخاص والاحتراف مشروع مبني على دراسة أولية بدأ من عام 2013 كفكرة لمحاولة إدخال كيانات محترفة داخل الدوري في مختلف الألعاب الجماعية للوصول مع مرور الوقت للوصول لدوري المحترفين.

وأضاف الفضل أن من يشمله القانون المقترح كل الافراد والشركات التي تريد تأسيس ناد بما فيها القطاع النفطي والعسكري تلتزم بمواد القانون وشروطه وهي تجربة مصرية ناجحة في مصر.

وقال سيتحتم على الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرياضة وفق القانون المقترح إنشاء شركة حكومية تسمى بشركة الدوريات المحترفة تنمو وتتقدم مع الزمن تمتلك حقوق ملكية المسابقات والحقوق المالية والتسويقية والتطويرية وحقوق البث والبرامج التحليلية وتحفظ حقوق اللاعب الكويتي الذي سيحصل على عقود احتراف وتأمين صحي وتأمين مستقبله كدعم عماله ويبقى الاتحاد المحلي هو المظلة الرسمية لدوري المحترفين ومعني بالامور الفنية ويشكل التبعية الرياضية للدوريات غير المحترفة كما هو الوضع الحالي . وذكر أن دوري المحترفين سيوفر على الدولة مبالغ كبيرة فنحن نهدف الى خلق كيانات تكبر مع الوقت وتغذي نفسها تخدم وتنهض بالرياضة كما انه يقضي على الشللية والمحسوبية التي تشهدها الرياضة في نظام الهواية واستشهد في التطور الذي شهدته الرياضة في بعض دول مجلس التعاون عندما بدأت في تطبيق الاحتراف وفق نظمها الخاصة. واستذكر الفضل زميله السابق النائب عبدالعزيز المطوع الذي نسب له الفضل في تقديم مشروع قانون يتعلق بالتفرغ الرياضي والاحتراف الجزئي وأول من طرح فكرة خصخصة الأندية وكشف عن خطط طويلة وقصيرة الأمد لتفتيت الألعاب الفردية وتحويلها الى أندية متخصصة وكيانات تخدم كل المناطق بتمويل مالي ودعم كامل من الهيئة العامة للرياضة.

