محلية

يعقد مجلس ادارة نادي القادسية في 7:30 مساء اليوم مؤتمرا صحافيا سيكشف خلاله عن تحضيراته للموسم المقبل في جميع الألعاب وابرزها كرة القدم، ويتخلله تقديم مدربه الجديد الإسباني بابلو فرانكو والصفقات التي تم حسمها لتدعيم صفوفه سواء من المحترفين الأجانب او اللاعبين المحليين.

وكان فرانكو وصل إلى البلاد صباح أمس تمهيداً لتوقيع عقد مع القادسية سيتولى بموجبه مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وسيباشر فرانكو مهمته مع القادسية ابتداء من الأحد المقبل وهو اليوم الذي تنطلق فيه التدريبات، استعدادا للموسم الجديد الذي يتطلع فيه الأصفر الى معانقة الألقاب.

وعقد القادسية صفقات سرية خلال الأيام الماضية إذ تعاقد مع الغاني فنسنت اتينغا والسوري الشاب احمد عليش، ويبدو النادي في طريقه لحسم صفقة انتقال مشعل فواز الى صفوفه قادما من النصر.

