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وافق مجلس ادارة اتحاد كرة الطائرة على لائحة انتقال لاعبي الدرجة الاولى فوق 30 عاما وبحد أقصى لاعب واحد لكل ناد، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الادارة الذي عقد مساء اول من أمس في مقره باللجنة الاولمبية برئاسة حسين عاشور وحضور نائبه د.عبدالهادي شبيب، وأمين الصندوق خلف الهاجري، وامين السر المساعد نواف باجية وامين الصندوق المساعد طلال العدواني والاعضاء نايف العازمي وناريف الخميلي، ورئيس لجنة المسابقات د.مشعل رمضان، فيما تغيب امين السر العام للاتحاد فوزي المعتوق لوجوده مع المنتخب الوطني الاول في صربيا.

وأكد باجية ان قرار مجلس الإدارة جاء بعد موافقة 9 أندية من أصل 12 على الاقتراح وهي أندية العربي والكويت والجهراء والساحل والصليبخات والتضامن واليرموك والشباب وبرقان.

وقال باجية ان انتقال اللاعب الحر فوق 30 سنة سيكون وفق عقد مبرم مع ناديه الجديد ولمدة سنة ميلادية، بحيث يحصل ناديه الاصلي على 20 في المئة من قيمة العقد المبرم مع النادي الجديد و70 في المئة للاعب و10 المئة للاتحاد مبيناً ان الاتحاد حدد فترة الانتقال من 17 يوليو الحالي وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وأشار باجية أن مجلس الادارة منح الأندية الحق في تسجيل أي عدد من اللاعبين من سن 35 سنة فيما فوق وذلك خلال فترتي الانتقال الشتوية والصيفية التى يحددها الاتحاد.

وأضاف باجية أن المجلس اعتمد لائحة المسابقات في الموسم الجديد بحيث تكون المراحل وفق الآتي: البراعم تحت 12 سنة والأشبال 14 سنة والناشئين تحت 16 سنة والشباب تحت 19 سنة ، بحيث تكون البطولات للمراحل السنية دوري وكأس ومهرجات لفئة البراعم تحت 12 سنة أما بالنسبة للدرجة الأولي ستكون هناك أربع بطولات وهي بطولة الاتحاد ويشارك فيها جميع الأندية والدوري الممتاز والدرجة الاولى وبطولة كأس الاتحاد وبطولة النخبة وسيبدأ الموسم بالنسبة للدرجة الأولى مطلع أكتوبر المقبل بمباراة السوبر بين بطلي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد في الموسم الماضي.وذكر باجية أن مجلس الادارة كلف العضوين طارق العريفي ونواف باجية باعمال التنسيق الخاصة بجميع المشاركات النسائية بين اندية الفتيات واللجنة الأولمبية في الفترة المقبلة.

