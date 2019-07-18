دوليه

تسحب اليوم الخميس قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. وتم توزيع المنتخبات على خمسة تصنيفات كالتالي:

التصنيف الأول (12 فريقا): الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، ساحل العاج، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديموقراطية، السنغال وتونس.

التصنيف الثاني (12 فريقا): بنين، الرأس الأخضر، الكونغو، الغابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا وزامبيا.

التصنيف الثالث (12 فريقا): أنغولا، وسط إفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توغو وزيمبابوي.

التصنيف الرابع (8 فرق): بوروندي، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتيني، غينيا الاستوائية، ليسوتو ورواندا.

التصنيف الخامس (8 فرق): تشاد، جيوبتي، غامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، سيشيل وجنوب السودان.

ومن المقرر أن تلاقي منتخبات التصنيف الخامس بعضها عن طريق المواجهات المباشرة في التصفيات التمهيدية على أن ينضم الفائزون إلى منتخبات التصنيف الرابع لبدء دور المجموعات من التصفيات.

وفي دور المجموعات سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للمشاركة في نهائيات «أفريقيا 2021».

