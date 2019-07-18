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وزيرا التجارة ترأسا وفدي البلدين خلال اللقاء في منفذ «سفوان - العبدلي»

الكويت والعراق.. لمسات أخيرة على اتفاقية التجارة الحرة


ترأس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان وفدا رفيع المستوى خلال لقاء وفد حكومي عراقي أمس في منفذ سفوان العبدلي.
ووضع الجانبان خلال الزيارة اللمسات الأخيرة قبل توقيع الاتفاقية الخاصة بالبدء في انشاء السوق الكويتية العراقية الحرة، قرب الحدود الدولية للبلدين.
وأكد الروضان اهمية تعزيز آفاق التعاون التجاري ين العراق والكويت لتحقيق التنمية الاقتصادية وبما يصب في مصلحة الشعبين. وأشار الى حرص الكويت على تطوير العلاقات مع العراق واستعداد الشركات الكويتية للاستثمار وتأهيل البنى التحتية في مدنه. ودعا الروضان الى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين بما يخدم مصلحتهما المشتركة، مبينا ان تعزيز التجارة البينية مع العراق أصبح حاجة ملحة للدولتين.
يجتمع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان مع وفد حكومي عراقي لاقرار السوق الحرة بين البلدين. يذكر أن الوفد الكويتي الذي ترأسه الروضان جاء ممثلا من أعلى مستوى في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والادارة العامة للجمارك، ووزارة الخارجية والهيئة العامة للطرق و النقل البري ووزارة الداخلية وغرفة التجارة و بلدية الكويت و وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية ووزارة الكهرباء بالاضافة الى جهات أخرى ذات علاقة.
وتعود فكرة المنطقة الحرة الكويتية العراقية الى عام 2010، حيث أبدت حكومتا البلدين، آنذاك، الموافقة الأولية على انشاء سوق حرة مشتركة قرب منفذ صفوان - العبدلي الا أن بعض العوائق حالت دون ذلك.


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