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الخرطوم - الوكالات: وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم امس بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيس للمحتجين منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير في ابريل الماضي. وتخفف هذه الخطوة الكبيرة من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في ارجاء البلاد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد اطاحة الجيش به لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين. ووقع الطرفان «الاعلان السياسي» بعد محادثات مكثفة ليلا استمرت 10 ساعات في فندق فخم على النيل في الخرطوم لانجاز التفاصيل الأخيرة، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ولا يزال يتبقى الاتفاق على الاعلان الدستوري في الاتفاق.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم «حميدتي» والذي وقع الوثيقة بالنيابة عن المجلس العسكري «هذه لحظة تاريخية» للسودان. وقال حميدتي في كلمة تلت التوقيع انّ الاتفاق «يفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع طلائع وقادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير». ويقود حميدتي أيضا قوات الدعم السريع وهي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع. من جهته قال ابراهيم الأمين نائب رئيس حزب الامة القومي «هناك وثيقتان الأولى الاتفاق السياسي وتشمل هياكل الحكم والثانية ملحق مكمل لها الوثيقة الدستورية». وتابع «تم اكمال التفاوض حول الوثيقة الأولى (وهي) الاعلان السياسي وسيتم التوقيع عليها بالاحرف الأولى». وهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 5 يوليو جرى برعاية الاتحاد الافريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم. ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك «مجلس سيادي» لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات. ويتكون المجلس من 11 عضوا، 6 مدنيين من بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا. وسيشرف المجلس على تشكيل حكومة مدنية انتقالية ستعمل لثلاث سنين، تجرى بعدها انتخابات عامة.

وقال ابراهيم الأمين ان توقيع الوثيقة السياسية امس «يمثل هذا جزءا مصغرا من الاتفاق اما الوثيقة الثانية (الاعلان الدستوري) ففي الجلسة التالية الجمعة المقبلة».

ومن المتوقع أن تتضمن جولة المباحثات المقبلة مناقشة مسألة «الحصانة المطلقة» لجنرالات المجلس العسكري الحاكم تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف المرتبطة بالتظاهرات. وقبل بدء جلسة المفاوضات مساء الثلاثاء، أكّد قياديون في حركة الاحتجاج رفضهم منح جنرالات الجيش «حصانة مطلقة». وقال القيادي في حركة الاحتجاج أحمد الربيع والذي وقع الاتفاق بالنيابة عن المحتجين «نرفض ذلك تماما». لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال امس انّ «الحصانة ليست موضوع خلاف» بين الطرفين. وخرج قادة المجلس العسكري من القاعة وسط هتافات الصحافيين وموظفي الفندق «مدنية مدنية» أحد الشعارات والمطالب الرئيسة لحركة الاحتجاج، وعلى مقربة من مقر توقيع الاتفاق تجمع نحو مئة شخص غالبيتهم نساء ملوّحين باعلام السودان وهاتفين «مدنية مدنية».

