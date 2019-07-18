عربيات ودوليات

الخرطوم الوكالات: غالب الوسيط الاثيوبي محمود دردير دموعه خلال كلمته عقب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق وصف بـ«التاريخي» بين المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة، امس. وظهر دردير في المؤتمر الصحافي متأثرا وهو يتحدث عن الاتفاق السياسي قائلا انه «مرحلة حاسمة من تاريخ السودان ولهذا الشعب العريق الأصيل». وأضاف «يجب أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل الدول الداعمة للارهاب».

وتابع «هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي. هنيئا للسودان وهنيئا لافريقيا». وليل الثلاثاء الأربعاء هطلت الأمطار بغزارة على الخرطوم لأول مرة منذ أسابيع طويلة. وقال ابو سفيان مدير الفندق الذي استضاف الاجتماع «هذه بشارة ربانية أن الاتفاق سينجح. الأمطار دائما تحمل الخير» قبل أن يوقع الطرفان الاتفاق بالأحرف الأولى.

