عربيات ودوليات

القدس- أ ف ب : حض مسؤولون فلسطينيون دبلوماسيين أوروبيين على اتخاذ اجراءات لمنع اسرائيل من تنفيذ أوامر هدم ضد منازل فلسطينيين في مدينة القدس مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ القرارات. وقام دبلوماسبون أوروبيون من نحو 20 دولة بجولة في حي «وادي الحمص» ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة حيث يهدد خطر الهدم عشرة مبان سكنية وأصدرت السلطات الاسرائيلية أوامر بهدم المباني ومعظمها قيد الانشاء، بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الاسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة. ويتهم الفلسطينيون اسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لاجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات. ويقول الفلسطينيون ان معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو. وامام الدبلوماسيين، قال اسماعيل عبيدية (42 عاما) وهو أب لأربعة أطفال ويعيش مع أسرته في أحد المباني المهددة بالهدم «عندما يتم هدم المنازل سينتهي بنا الأمر في الشارع».

من جهته، قال القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار للصحافيين، انه لايعتقد أن التفسير الأمني الذي قدمته اسرائيل كاف للمضي قدما في عمليات الهدم. وأضاف مشيرا الى العائلات التي تعيش في المنازل «أعتقد أن من المهم التأكيد أننا لا نستطيع انكار حقهم». وتابع «انهم هنا في الأراضي الفلسطينية».

من جانبه، قال محافظ القدس عدنان غيث مخاطبا الدبلوماسيين الأوروبيين «نتطلع الى أفعال جادة من حكوماتكم لوقف هذه الجرائم المستمرة». ورفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الشهر الماضي التماسا قدمه سكان فلسطينيون طالبوا فيه بالغاء أمر هدم عسكري يحظر البناء. وفي 18 يونيو، تلقى السكان اشعارا من السلطات الاسرائيلية، يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرارات الهدم ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «أوشا»، فان القرار الاسرائيلي يشمل عشرة مبان، بواقع 70 شقة سكنية، بعضها قيد الانشاء. وقال «أوشا» ان القرار يتسبب بتشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين. ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة للخطر في المستقبل القريب. ولم تحصل فرانس برس على رد فوري من الجيش الاسرائيلي. وتنفذ السلطات الاسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره ابنية غير قانونية لفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. وتمتنع اسرائيل عن منح تصاريح البناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الانسان ان هذا المنع سبب نقصا في المساكن.

