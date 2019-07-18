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أربيل (العراق)- الوكالات: قتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي أمس باطلاق نار في مدينة أربيل كبرى مدن اقليم كردستان العراق، بحسب ما قال مصدر في الشرطة. من جهتها، أكدت وكالة «الأناضول» الحكومية التركية مقتل «موظف في القنصلية العامة التركية في أربيل» بهجوم مسلح على مطعم في المدينة الشمالية.

وقال مسؤولان أمنيان في اقليم كردستان العراق ان ما لا يقل عن ثلاثة دبلوماسيين أتراك قتلوا، امس. بينما ذكر التلفزيون العراقي أن نائب القنصل التركي وثلاثة من مرافقيه قتلوا داخل أحد المطاعم في أربيل.

واوضحت شبكة «رووداو» الاعلامية ان حادث اطلاق نار داخل مطعم في أربيل أدى الى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.

وتوافدت القوات الأمنية الى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم الذي وقع فيه الحادث. وأفادت مصادرف ي اربيل بأن الأمن في أربيل يلاحق المتورطين باطلاق النار الذي تم من داخل سيارة بينما يشرف مدير الأمن في كردستان العراق بنفسه على التحقيق في ملابسات الحادث، استنادا الى كاميرات المراقبة في المكان.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها دبلوماسيين في مدينة أربيل شمالي العراق. ويقع المطعم الذي شهد الهجوم في منطقة راقية بالمدينة. ويخضع الحي الذي وقع فيه الحادث الى مراقبة أمنية كثيفة، اذ يضم عددا كبيرا من مقرات القنصليات ويقطن فيه عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب. ويُعرف عن السفارة التركية في العراق تجول دبلوماسييها بمن فيهم السفير، فاتح يلدز، بأريحية في المحافظات العراقية، خاصة مدن اقليم كردستان التي تتمتع باستقرار أمني أفضل من بقية المحافظات. وأفاد مصدر أمني في محافظة أربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق، عن تشديد السلطات الأمنية اجراءاتها من خلال منع الخروج من المحافظة. وأضاف أن «رجال الأمن انتشروا في كل مكان قريب من الحادث، وبدأوا بعمليات تفتيش للسيارات والمحال القريبة من هناك». ونفى ديار دنير المسؤول الاعلامي في قوات حماية الشعب الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، علاقة حزبه بالهجوم وأكد «لا نمتلك أي معلومات عن الهجوم».

