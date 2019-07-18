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بيروت- أ. ف. ب: قتل أربعة عناصر من قوات النظام امس في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في محافظة درعا في جنوب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بدورها في خبر عاجل «ارهابيون يستهدفون سيارة عسكرية على طريق اليادودة» شمال غرب مدينة درعا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان «عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقل عناصر من الفرقة الرابعة» مشير ايضا الى اصابة تسعة آخرين بجروح. وأوضح عبد الرحمن ان «مقاتلين معارضين سابقين يطلقون على أنفسهم اسم «المقاومة الشعبية» يشنون عادة تلك الهجمات ضد قوات النظام». واستعاد الجيش السوري صيف العام 2018 السيطرة على كامل محافظة درعا اثر عملية عسكرية ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة فيها، وعملية اجلاء للآلاف من رافضي التسويات. ولم ينتشر عناصر الجيش السوري في كل المناطق التي شملتها اتفاقات تسوية، الا أن المؤسسات الحكومية عادت للعمل فيها.

