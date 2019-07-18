عربيات ودوليات

واشنطن- «كونا»: اعربت الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والامارات المتحدة وبريطانيا عن «قلقها العميق» ازاء الأعمال العدائية المستمرة في العاصمة الليبية طرابلس ودعت الدول الست الى «الوقف الفوري» للتصعيد والقتال في البلاد.

وذكرت حكومات الدول الست في بيان مشترك انه لايمكن ان يكون هناك حل عسكري في ليبيا حيث ادى النزاع الدائر هناك الى زعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي وتفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط فيما حثت للعودة الفورية للعملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة. واشار البيان الى ممارسات الجماعات الارهابية المستمرة لاستغلال الفراغ الامني في البلاد داعية جميع أطراف النزاع في طرابلس الى الانفصال عن تلك الجماعات والأفراد الذين عينتهم لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.. كما شدد البيان على تحمل الذين يتسببوا بعدم الاستقرار في البلاد بالمسؤولية. واكد البيان الدعم الكامل لقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة الذي يعمل على استقرار الوضع في طرابلس واستعادة الثقة من أجل تحقيق وقف الأعمال القتالية وتوسيع مشاركته في جميع أنحاء البلاد.