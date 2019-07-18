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«داعش» يحض على شن مزيد من الهجمات في تونس


تونس - أ ف ب: أظهر فيديو منسوب لتنظيم «داعش» الارهابي التكفيري نشر على الانترنت الثلاثاء مجموعة من المسلحين يحضون على شن مزيد من الهجمات في تونس، ويؤكدون مبايعتهم لزعيم التنظيم الارهابي أبو بكر البغدادي. وحمل الفيديو الذي نشر على الحسابات الجهادية المعهودة على تطبيق تلغرام، توقيع «الدولة الاسلامية- المكتب الاعلامي في تونس»، ونادرا ما تم التداول بأشرطة فيديو لجهاديين من تونس.
ويأتي نشر الفيديو بعد هجومين نفذهما انتحاريان في العاصمة تونس في 27 يونيو استهدفا قوات أمنية في شارع رئيسي بالعاصمة وفي مركز أمني خلفا قتيلين وتبناهما لاحقا «داعش». وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اثر ذلك أن «العقل المدبر» للعمليتين قتل اثر محاصرته من قوات الأمن التي أطلقت عليه النار ففجّر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه في «حي الانطلاقة» بالعاصمة.


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