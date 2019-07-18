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البرتغال تعلّق منح تأشيرات دخول للإيرانيين


أعلن وزير خارجية البرتغال اوغوستو سانتوس سيلفا تعليق منح تأشيرات دخول للمواطنين الايرانيين «لأسباب أمنية».ونقلت وكالة لوزا للأنباء عن الوزير قوله خلال اجتماع برلماني، «لقد علقناها لأسباب أمنية». وتابع «أن البرتغال لا تمزح عندما يتعلق الأمر بالدخول الى أراضينا الوطنية»، مضيفا «سأقدم إيضاحات لكنها لن تكون علنية لأسباب أمنية». ويأتي هذا القرار وسط أجواء توتر بين طهران والدول الغربية.وردا على القرار الاميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بدأت السلطات الايرانية بالتنصل من بعض الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق.


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