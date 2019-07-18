عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «تقدم كبير» بشأن القضايا العالقة مع إيران، في حين ذكر وزير الخارجية مايك بومبيو أن طهران منفتحة على المفاوضات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية. وقال ترامب «لقد تم التوصل إلى تقدم كبير، سيريدون التحدث، وسنرى ما سيحدث ولكن تم إنجاز تقدم كبير»، على حد تعبيره. وأضاف الرئيس الأميركي قائلا: «نريد أن نساعدهم وسنكون جيدين معهم، سنساعدهم بشتى الطرق، لكن لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي». وأكد ترامب أنه لا يريد تغيير النظام الإيراني لكنه يطمح إلى وضع حد للسلوك العدائي لطهران في المنطقة وأن تقوم بسحب وكلائها من اليمن.

من جهته أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الاميركي والمرشح لشغل المنصب بشكل دائم مارك إسبر أن بلاده لاتسعى للحرب مع إيران مشددا على الحاجة الى العودة للمسار الدبلوماسي. وقال إسبر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان المسار الدبلوماسي حاضر دائما مشيرا الى ان «الولايات المتحدة تحاول عدم اتاحة أي فرصة لوقوع سوء تقدير أو سوء فهم لموقفها وذلك من خلال تطوير مفهوم يسمى بعملية الحارس حيث نقوم بدوريات وقائية إذا صح التعبير في مضيق هرمز وخليج إيران والخليج العربي لردع أي أعمال استفزازية من قبل الإيرانيين أو الحرس الثوري الإيراني». وأضاف «في نفس الوقت وعلى أعلى مستوى في الحكومة وعلى لسان الرئيس نفسه قلنا إننا سنلتقي في أي وقت وأي مكان ودون شروط مسبقة لنبحث مع الإيرانيين كيفية العودة الى المسار الدبلوماسي».

الى ذلك قال بومبيو «للمرة الأولى قال الإيرانيون إنهم جاهزون للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ الباليسيتة» وتابع قائلا «ستكون لدينا الفرص من أجل التفاوض حول اتفاق جديد من شأنه منع إيران حقا من الحصول على سلاح نووي»، على حد تعبيره.

لكن المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة شدد على أن طهران لن تقبل التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية. وقال في تغريدة على «تويتر» إن وكالة الأسوشيتد برس أساءت فهم تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لـقناة «إن بي سي نيوز» وفسرتها بأنها تعني أن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي الدفاعي في مرحلة ما.

وأضاف في تغريدة أخرى أن برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض مع أي شخص أو أي دولة.

في غضون ذلك حذر الاتحاد الأوروبي إيران من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، وقالت المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، إنه إذا واصلت إيران خفض التزاماتها فسيكون من الصعب العودة إلى الاتفاق. وأضافت موغيريني أن دول الاتحاد أجمعت على وجوب الحفاظ على الاتفاق النووي، وضرورةِ وقف التصعيد العسكري في الخليج، وأن أوروبا لا تريد سباقا نوويا في منطقة الخليج. وأردفت موغيريني أن الخبراء سيجتمعون قريباً من أجل بحث مشكلة تصدير إيران فوائض اليورانيوم والماءِ الثقيل.

