عربيات ودوليات

طهران- لندن «كونا» أ. ف.ب: كشفت وزارة الخارجية الايرانية امس عن سحب ناقلة النفط الاجنبية التي تم فقدان الاتصال بها منذ يومين الى الموانئ الايرانية بعد تعرضها لعطل فني بهدف اصلاحها.ونقلت وكالة انباء «فارس» الايرانية عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي القول إن الناقلة الأجنبية تعرضت لعطل فني اثناء مرورها من مضيق هرمز وتوجهت بطلب مساعدة إلى إيران التي قام بسحبها الى شواطئها.

واوضح ان البحرية الإيرانية قامت «وفقا للقوانين الدولية» بسحب الناقلة الى أحد الموانئ الايرانية بعد أن تلقت طلب المساعدة وذلك «لكي يتم إصلاح» السفينة مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقا. وذكرت بعض وسائل الاعلام ان ناقلة نفط إماراتية ترفع علم بنما كانت تمر عبر مضيق هرمز انجرفت نحو المياه الإيرانية ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين.ونفت دولة الامارات الثلاثاء في بيان بثته وكالة انباء الامارات (وام) الانباء التي تفيد بان الناقلة تابعة لها مؤكدة انها غير إماراتية ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي».

الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عزمها على إرسال سفينة حربية ثالثة الى مياه الخليج، لكنها اعتبرت هذه الخطوة «روتينية» ولاعلاقة لها بالتوتر الحالي في المنطقة.وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أن مدمرة سترسل الى المنطقة ابتداء من منتصف سبتمبر، الأمر الذي لم تؤكده وزارة الدفاع.

