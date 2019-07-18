عربيات ودوليات

الرياض الوكالات : وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن «استضافة ذوي شهداء الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية».

يذكر أن الحادث الدموي الذي قام به شخص إرهابي متطرف يحمل الجنسية الأسترالية واستهدف مسجدين للمسلمين في مدينة كرايست تشيرتش، في شهر مايو الماضي، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بنتن نوه بالدعوة التي وجهتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية.

وأوضح أن السلطات لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، مع تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك. وأشار في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» إلى أن الحج فرصة للترابط والتلاحم ووحدة المسلمين، وليس مكاناً للجدل السياسي والمذهبية والتفرقة والتحريض.

وأكد الوزير على المعاني السامية لهذه العبادة والركن الخامس من أركان الإسلام، مستشهداً بقوله تعالى: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).

وشدد على ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته.

