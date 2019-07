مرأة

عُرفت كارين روتفليد بتسريحة شعرها العشوائية واقترن غموض حضورها بجدية نظراتها نتيجة ماكياج العينين الدخاني الكثيف الذي تعتمده أكثر الأحيان. صاحبة أسلوب مميز وبارز في عالم الموضة تميزت باتقان فن تنسيق أزيائها المعروف بالـ Mix and Match وبصمة الدانتيل التي حرصت على أن تبرز أنوثتها.

جمعت العديد من الطبعات في إطلالة واحدة، كما ارتدت الـ Bomber Jackets بأسلوبها العملي مع التنورة الكلاسيكية بقصتها الضيقة، فأتت إطلالاتها لتثبت أشهر أقوالها أعتقد أنك تولدين أنيقة، لا تستطيعين أن تصبحي أنيقة فهو شيء لا يمكن أن تتعلميه.

وقد بدأ أندريا بانكونيس الرئيس التنفيذي لشركة Luisa Via Roma بحماس عرض التسعينيات Look s.90 التي يواجهها المستهلكون في فلورنسا - إيطاليا خلال Pitti Uomo في يونيو. وسيكون هذا هو الأول من سلسلة الإنتاجات السنوية التي تجري في مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم. مع الاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس مفهوم فلورنسا الشهير، سيكون الاحتفال أيضاً احتفالاً بكل الأشياء في التسعينيات. قامت كارين روتفليد شخصياً برعاية 90 مظهراً من مجموعات الرجال والنساء. وقالت: آمل أن يكون 90 هو رقم الحظ الجديد الذي أتمنى أن يكون السبب في عمل 90 مظهراً.