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وصلت درجات الحرارة في الولايات المتحدة الى معدلات خطيرة أمس، دعت الهيئة العامة للارصاد الجوية الى تحذير الملايين. وترتفع خطورة موجة الحر بسبب مزيج بين رطوبة الهواء العالية ودرجة حرارة الجو الحارقة. ومن المحتمل ان تشهد مدن مثل شيكاغو وسانت لويس وواشنطن وفيلادلفيا ونيويورك وناشفيل وكانساس سيتي لفترة لا تقل عن ثلاثة ايام درجات حرارة تصل الى 38 درجة تقريبا، بحسب صحيفة «واشنطن بوست». وسيكون الجو في ثلثي شرقي البلاد مشابها للساونا او الحمام نتيجة ظاهرة القبة الحرارية والضغط العالي بالمنطقة، وسترتفع درجات الحرارة الى 7 درجات فوق المعدل الطبيعي وقد لا يبدو هذا كثيرا لكن نظرا الى ان هذه الفترة هي الاشد حرارة خلال العام، فستتعدى درجات الحرارة الارقام القياسية في بعض المناطق. ووقعت كل من ولاية ميسوري وكذلك اجزاء من كنساس وإلينوي وأيوا تحت موجة الحر، حيث من المتوقع ان تتراوح مؤشرات الحرارة بين 38 إلى 44 درجة حتى السبت.

