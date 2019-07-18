زهرة علي حسن بارون، زوجة تقي خليفه عرب 61 عاماً شيعت، الرجال: الرميثية، حسينية أم البنين، ق9، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، ت: 65887744، النساء: الرميثية، حسينية أم خالد، ق2، ج20، م4، ت: 94020666

حمديه جاسم الخلف، أرملة حمد خلف الصانع 81 عاماً شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 99081155، النساء: اليرموك، ق3، ش2، ج16، م13

إسماعيل حسين حيدر 82 عاماً شيع، الرجال: صباح السالم، مسجد أبو الفضل العباس، ق1 تجاري، ش127، ت: 99979210، النساء: العمرية، ق1، الشارع الرابع، م49، ت: 50705653

فاضل عبدالله أحمد الفهد 72 عاما شيع، الرجال: اليرموك، ق4، ش2، م4، ت: 65620277-97555393، النساء: اليرموك، ق4، ش3، ج3، م36، ت: 99333682

فاطمة محمد خليفة، زوجة ناصر عبدالله الشيحه، 60 عاماً شيعت، الرجال: بيان، ق10، ش1، ج1، م17، ت: 66747486، النساء: العدان، ق3، ش23، م42، ت: 62227199

صالح خليفه خلفان سليمان 62 عاماً شيع، الرجال: الخالدية، ق1، شارع غزه، م45 ب، ت: 96668383، النساء: الخالدية، ق1، شارع غزه، م45 أ، ت: 65117418

موسى أحمد فهد الفهد 64 عاماً شيع، الرجال: العديلية، ق3، شارع سامي المنيس ديوان الفهد مقابل نادي كاظمة، ت: 99000656، النساء: كيفان، ق4، ش41، م2

عيسى خالد هداج المطيري 5 شهور شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 66730634

مضف جالى غانم الجريد 88 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: الفحيحيل، ق9، شارع مطلق العدواني، مقابل بيت التمويل، ت: 97644233، النساء: الفحيحيل، ق9، ش21، م32، ت: 99874911

سناء بدر حبيب جمعه 34 عاماً شيعت، الرجال: الرميثية، ق4، شارع المسجد الاقصى، م33 (العزاء ابتداء من اليوم،

ت: 94085336

سليمان نواف ثنى العنزي 21 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الشامية، ق3، شارع عبدالله الرومي، م53، ت: 99880225، النساء: الزهراء، ق2، ش203، م37، ت: 65596900

إنا لله وإنا إليه راجعون

