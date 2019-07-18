loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


زهرة علي حسن بارون، زوجة تقي خليفه عرب 61 عاماً شيعت، الرجال: الرميثية، حسينية أم البنين، ق9، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، ت: 65887744، النساء: الرميثية، حسينية أم خالد، ق2، ج20، م4، ت: 94020666
حمديه جاسم الخلف، أرملة حمد خلف الصانع 81 عاماً شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 99081155، النساء: اليرموك، ق3، ش2، ج16، م13
إسماعيل حسين حيدر 82 عاماً شيع، الرجال: صباح السالم، مسجد أبو الفضل العباس، ق1 تجاري، ش127، ت: 99979210، النساء: العمرية، ق1، الشارع الرابع، م49، ت: 50705653
فاضل عبدالله أحمد الفهد 72 عاما شيع، الرجال: اليرموك، ق4، ش2، م4، ت: 65620277-97555393، النساء: اليرموك، ق4، ش3، ج3، م36، ت: 99333682
فاطمة محمد خليفة، زوجة ناصر عبدالله الشيحه، 60 عاماً شيعت، الرجال: بيان، ق10، ش1، ج1، م17، ت: 66747486، النساء: العدان، ق3، ش23، م42، ت: 62227199
صالح خليفه خلفان سليمان 62 عاماً شيع، الرجال: الخالدية، ق1، شارع غزه، م45 ب، ت: 96668383، النساء: الخالدية، ق1، شارع غزه، م45 أ، ت: 65117418
موسى أحمد فهد الفهد 64 عاماً شيع، الرجال: العديلية، ق3، شارع سامي المنيس ديوان الفهد مقابل نادي كاظمة، ت: 99000656، النساء: كيفان، ق4، ش41، م2
عيسى خالد هداج المطيري 5 شهور شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 66730634
مضف جالى غانم الجريد 88 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: الفحيحيل، ق9، شارع مطلق العدواني، مقابل بيت التمويل، ت: 97644233، النساء: الفحيحيل، ق9، ش21، م32، ت: 99874911
سناء بدر حبيب جمعه 34 عاماً شيعت، الرجال: الرميثية، ق4، شارع المسجد الاقصى، م33 (العزاء ابتداء من اليوم،
ت: 94085336
سليمان نواف ثنى العنزي 21 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الشامية، ق3، شارع عبدالله الرومي، م53، ت: 99880225، النساء: الزهراء، ق2، ش203، م37، ت: 65596900
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة