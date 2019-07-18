أول النهار

استقبل رئيس التحرير د. عماد جواد بوخمسين سفير اوزبكستان لدى البلاد د. بهرمجان أعلايوف صباح امس بمقر مجموعة بوخمسين القابضة.

ورحب د. عماد بوخمسين بالسفير الأوزبكي، مؤكدا اهتمام القطاع الخاص الكويتي بالأسواق الصاعدة، موضحاً ان الاستثمارات الخاصة تبحث عن الأجواء المناسبة فضلا عن القوانين التي تسهل وتضمن هذه الاستثمارات.

وأشار الى ان القطاع الخاص الكويتي شريك أساس للقطاع الحكومي ويسهم في تطوير علاقة الكويت مع الدول الصديقة والشقيقة، مشيدا بالنهضة التي تشهدها الدول المستقلة من الاتحاد الاوروبي وانفتاح الكويت عليها. من جانبه أكد السفير أعلايوف عمق العلاقات الكويتية - الأوزبكية مشيرا الى انه يعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الكويتيين خصوصا ان بلاده الان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات.

وأوضح ان حكومة بلاده مهتمة بتنمية العلاقات مع الكويت ودعوة رجال الاعمال والسياح الكويتيين لزيارة بلاده التي قال انها تزخر بموارد طبيعية كبيرة كما انها وجهة سياحية متميزة.

وأشار الى ان بلاده منذ استقلالها وضعت استراتيجية لتطوير اقتصادها خصوصا انها ورثت اقتصادا ضعيفا بعد الاستقلال، مشيدا بما تقوم به صحيفة النهار من إبراز اخبار بلاده وتعاونها المثمر مع السفارة.

