أول النهار

كشف سفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبورت ان السفارة تقوم بمجهودات من أجل اصدار التأشيرات للطلبة في أسرع وقت ممكن.

واوضح في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي اقامه بسفارة بلاده في منطقة دسمان مساء اول من امس بمناسبة دخول احدى الشركات البريطانية المختصة في توصيل الطلبات الى الكويت ان السفارة تصدر التأشيرات للطلبة حال حصولهم على موافقة الجامعات.

واعتقد ان الطلبة الكويتيين تفهموا هذا الاجراء بعدما اجبت عن جميع اسئلتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اسبوعين.

وذكر ان هناك ما يقارب 7035 طالبا تقدموا للدراسة في المملكة المتحدة وسيبدأون في مزاولة دراستهم هناك في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا الى ان هؤلاء المبتعثين من قبل الحكومة الكويتية فضلا عن الراغبين في الدراسة في بريطانيا على حسابهم الخاص.

وعن اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين قال لقد اسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات احدها بين المجلس الثقافي البريطاني والمجلس الأعلى للفنون والآداب الكويتي ومع معهد الأبحاث وأيضا اتفاقية اخرى بين وزارة الدفاع البريطانية والحرس الوطني الكويتي.

وعن الجديد فيما يتعلق بموضوع القوات الدائمة في الكويت قال نحن نعمل بجدية لتطوير التعاون العسكري بين بلدينا واتفقنا على اجراء تمرين مشترك مع الكويت قبل نهاية هذا العام.

وكشف عن مشروع جديد مشترك يعمل على انجازه البلدان ويستغرق من ستة اشهر الى سنة وهو التدريب على القتال وسط المدن لمواجهة اي صراعات داخلية. وحول التبادل التجاري بين البلدين قال ان حجم التبادل التجاري والذي يشمل التصدير والاستيراد وصل الى 4 مليارات جنيه استرليني بزيادة تصل الى 20 في المئة وان واردات بريطانيا الى الكويت تقدر بمليارين ونصف المليار جنيه.

وعن مستقبل الاتفاقية النووية مع ايران قال نحن مع اصدقائنا الأوروبيين ونرغب باستمرار هذه الاتفاقية وكان هناك بيان مشترك لبريطانيا وألمانيا وفرنسا قبل ايام اكد التزامنا باستمرار هذه الاتفاقية مع ايران ونرغب بأن يبقى الجميع في هذه الاتفاقية، لافتا الى ان طهران اعلنت اخيراً رفع نسبة تخصيب اليورانيوم ونحن نحبذ ان يكون ذلك عبر الحوار ومن خلال آلية بنود الاتفاقية النووية الموقعة بيننا والالتزام بها.

وعن اعلان الولايات المتحدة نيتها عمل مجموعة او تحالف لحماية النقل البحري قال ان بريطانيا ملتزمة بحرية الملاحة البحرية وقلقة من التهديدات التي حصلت اخيراً لبعض السفن في الخليج، ونؤمن بأن التهديدات الايرانية لحرية الملاحة غير مقبولة كما نؤمن بضرورة خفض التوترات في المنطقة وهذا ما نعمل عليه مع جميع الأطراف. وعن تأثر علاقات بلاده مع اميركا بعد موضوع السفير البريطاني في واشنطن قال ان بريطانيا والولايات المتحدة حلفاء مقربين تاريخيا وحاليا ومستقبلا وهناك تعاون ثنائي بينهما في شتى المجالات ويتشاركان قيما وأهدافا كثيرة.

وفي كلمته الترحيبية قال ان مبنى السفارة البريطانية بالكويت الذي يعد من اجمل المباني شاهد على تاريخ العلاقات الكويتية - البريطانية التي تعود الى 120 عاما مضت شهدت فيها هذه العلاقات التعاون الجدي والمثمر بين بلدينا.

بدورها قالت المدير العام لشركة ديلفرو في الكويت سهام الحسيني ان شركتهم المتخصصة في توصيل الطلبات الاستهلاكية تأسست في لندن عام 2003،لافتة الى ان الكويت هي محطتهم الـ14 عالميا حاليا. وأشارت الى ان هناك تنافسا كبيرا في السوق الكويتي وابداعا من قبل الشركات المحلية الكويتية لكن ما يميز شركتهم هو التكنولوجيا الحديثة حيث ان لديهم 350 مهندس كمبيوتر في لندن يعملون على تطوير برامج التوصيل كما ان لديهم فريقا ماهرا وموهوبا يساندهم من لندن وهونغ كونغ وسنغافورة ودبي، معربة عن سعادتهم للتواجد في الكويت من خلال شركة بريطانية.

