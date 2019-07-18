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استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة المستشار عبدالرحمن النمش.

وقال النمش في تصريح صحافي عقب لقائه سمو الأمير ان المرحلة المقبلة للهيئة مهمة وتتمثل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث اطلعنا صاحب السمو على خطة الهيئة القادمة ومشاريعها خلال السنة 2019 - 2020 مضيفا تلقينا كل الدعم من سموه في هذا الجانب وتلقينا توجيهاته السامية في هذا المجال.

وأوضح أنه أطلع سموه أيضا على خطة الهيئة في البلاغات واقرارات الذمة المالية وسياسة الهيئة في التوعية وتثقيف المجتمع خلال الفترة المقبلة معربا عن الأمل في أن تتقدم الكويت في مكافحة الفساد في المرحلة القادمة.

ولفت الى موافقة مجلس الوزراء الاثنين الماضي على تشكيل اللجنة العليا للاستراتيجية، مشيرا الى أن هذه اللجنة ستقود الوزارات في تطبيق الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد وأن يكون لها أثر كبير في هذا الجانب.

وذكر أن هذا التطبيق سيستمر لمدة سنوات اذ ستدخل الهيئة في كل وزارة وتقوم بتبيان مواقع الفساد فيها والعمل على حلها مضيفا أنه أطلع سموه كذلك على كل الأمور المتعلقة بالقضايا التي تحقق فيها الهيئة.

وعن الاحالات القادمة للنيابة أكد النمش أنه ستتم احالة قضايا مهمة على الساحة الى النيابة العامة وأهمها قضايا تطاير الحصى ومشكلة الأمطار التي حصلت مؤخرا.