الأولى

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم صدور قرار من لجنة التظلمات في مجلس الوزراء بتبرئة الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة بسبب تداعيات الأمطار الأخيرة. وقال المزرم في تصريح صحافي إن قرار اللجنة انتهى إلى تطبيق البند 4 من المادة 85 الخاصة بالجزاءات من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك نقلا عن رئيس لجنة التظلمات. وأضاف أن البند ينص على أن تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف.

