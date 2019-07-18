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استيقظ المواطنون والمقيمون امس على ضوء حدث مناخي نادر الحدوث في البلاد في شهر يوليو حيث كانت السماء ملبدة بالغيوم التي توحي وكأنه أجواء شتوية.

وقال خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان في تغريدة له بحسابه في تويتر: سبحان الله.. في عز الصيف ومنتصف شهر يوليو اليوم الأربعاء 17-7-2019 تظهر سحب جميلة في الكويت.. السحب هي من السحب المتوسطة التي تتكون بسبب وجود بخار ماء في الطبقات العليا وإنخفاض درجات الحرارة فيها ما تجعل بخار الماء يتكثف وتتكون السحب. من جانب آخر اكدت إدارة الأرصاد الجوية استمرار الغيوم غير الماطرة بالسماء لارتفاع الرطوبة في طبقات الجو العليا التي تقل كمياتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار. وتوقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الإدارة ضرار العلي لـ كونا استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية التي قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة خلال الأيام المقبلة وعطلة نهاية الأسبوع خصوصا يوم الجمعة.

وأضاف أن الرياح ستكون مثيرة للغبار وقد تنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر خاصة على المناطق البرية والمكشوفة.

وذكر أن الطقس من المتوقع أن يكون حارا إلى شديد الحرارة خلال فترة النهار تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 45 و48 درجة مئوية وحارا إلى حار نسبيا خلال الليل تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 32 و35 درجة مئوية.

وتوقع أن تخف سرعة الرياح تدريجيا ابتداء من يوم الأحد المقبل مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى التي قد تلامس 50 درجة مئوية في ذلك اليوم.

ودعا مرتادي البحر إلى توخي الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الى أكثر من 6 أقدام وكذلك قائدي المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة السافي.