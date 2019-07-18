الأولى

اعلنت مصادر برلمانية ان دور الانعقاد المقبل سيحمل تشريعات تسهم في تحسين معيشة المتقاعدين تتركز في تغيير نظام استبدال المعاش التقاعدي القائم وخفض قسط استقطاعاته وكذلك خفض قرض الاستقطاع للقرض الحسن بسبعة أضعاف الراتب وايضا الزيادة السنوية.

واكدت المصادر وجود تنسيق نيابي منظم يرمي الى الوصول الى أفضل صيغة توافقية لحقوق المتقاعدين، لافتا الى ان اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية مع الحكومة ستنطلق في سبتمبر المقبل بهدف احالة التقارير اللازمة الى جدول اعمال الجلسات قبل افتتاح دور الانعقاد، لتجنب اي تغييرات قد تطرأ على تشكيل اللجنة.

في شأن منفصل، شدد النائب صلاح خورشيد على وجوب تعديل القوانين المقيدة لحرية المواطن في التعبير عن رأيه، مؤكدا انها من الاولويات لأن القيود الموجودة في قوانين الجرائم الالكترونية والمطبوعات والمرئي والمسموع تتعارض مع مواد دستورية، لذا اصبح لزاما علينا الانتهاء من كل التعديلات في دور الانعقاد المقبل.

من ناحيته، أوحى النائب عمر الطبطبائي بتوجه لتصعيد المساءلة نحو وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي ما لم يجب على اسئلته البرلمانية المتصلة بمعهد الكويت للأبحاث، قائلا: صج انا بالي طويل ولكن هذه اخر اسئلة سأقدمها لك يا وزير التربية وبعدها لي كلام ثاني معاك.

