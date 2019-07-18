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الخرطوم - كونا ا.ف.ب: وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير امس الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية فيما تم ارجاء التوقيع على الوثيقة الدستورية الى يوم غد الجمعة.

وقال الوسيط الافريقي محمد لبات في مؤتمر صحافي بعد مراسم التوقيع ان الاتفاق يمثل خطوة كبيرة وحاسمة في مسار التوافق السياسي ما يفتح الباب للمصادقة على الوثيقة الدستورية. من جانبه قال عضو فريق التفاوض بـقوى الحرية والتغيير ابراهيم الامين ان الطرفين وقعا على الاتفاق السياسي الذي يتضمن هياكل الحكم فيما تم ارجاء التوقيع على الوثيقة الدستورية ليوم الجمعة.واعتبر نائب رئيس المجلس العسكري محمد دقلو (حميدتي) أن الاتفاق السياسي يفتح عهدا جديدا من الشراكة بين كل مكونات الشعب السوداني. يذكر انه في الخامس من يوليو أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان التوصل عبر وساطة اثيوبيا والاتحاد الأفريقي الى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود الى انتخابات بعد ثلاث سنوات. ونص الاتفاق على تكوين مجلس سيادي برئاسة دورية مكون من 11 عضوا منهم خمسة عسكريين ومثلهم من المدنيين اضافة الى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان. واتفق الطرفان على تشكيل حكومة كفاءات مدنية فيما تم ارجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول احداث العنف منذ الـ11 من ابريل الماضي.