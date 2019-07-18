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«الاتحاد الأوروبي»: الكويت جسر التواصل بين أطراف المنطقة


أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان امن الخليج مرتبط بشكل وثيق بالأمن الاوروبي، مشيرة الى دعم الاتحاد الاوروبي للكويت «التي تعمل على فتح قنوات اتصال بين اطراف المنطقة ومد الجسور بينهم».
واوضحت موغيريني خلال مناقشة حول الاوضاع في الخليج العربي بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مساء أول من أمس انها لمست خلال زيارتيها الاخيرتين الى العراق والكويت اهتمام القيادتين وحرصهما على الحد من التوترات في المنطقة، مبينة أنها ناقشت خلال الزيارتين سبل الحد وتجنب التصعيد هناك.


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