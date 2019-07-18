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أعلن وكيل وزارة الأوقاف رئيس بعثة الحج فريد عمادي اعتماد حج 8500 مواطن وألف من المقيمين بصورة غير قانونية ليكون اجمالي الحجاج من الكويت 9500 من الكويت.

واشار في لقاء مفتوح مع اعضاء بعثة الحج إلى ان عدد الحملات الكويتية الرسمية المرخص لها في هذا الموسم يبلغ 52 حملة، من مختلف الفئات، فيما كان العدد في العام الماضي 47 حملة، موضحا ان عدد الحملات المرخصة 75 حملة على اعتبار ان بعضها لا تخرج للحج في كل عام، والبعض الآخر تندمج مع حملات اخرى. وفيما يتعلق بأسعار حملات الحج، قال عمادي «هذه السنة قدمنا الحج الميسر للكويتيين بواقع 1300 دينار فقط، حيث تم تخصيص 2000 مقعد للمواطنين موزعة على 7 حملات للحج الميسر اما بالنسبة للبدون فاسعار الحج الميسر لهم تتراوح بين 1180 دينارا و 1290 دينارا».

واضاف: تم التسجيل للحج الميسر عن طريق موقع الوزارة وتمت مراجعة الأسماء وفقاً للمعايير لمن له الاولوية، بحيث لا يكون ممن سبق له الحج ويجب أن يكون من الكبار في السن والعائلات وغيرها».

واشار الى انه «بالنسبة للكويتيين الذين قدموا للحج الميسر لم نستبعد أي أحد، وكل الذين سجلوا تم قبولهم، حيث اننا وضعنا الاعلان لمدة أسبوعين والى آخر الوقت حتى استطعنا استكمال العدد للكويتيين، أما بالنسبة للبدون، فالتسجيل كبير وعدد المقاعد قليل فسيتم الفرز بحسب المعايير.

وشدد عمادي أن «الحاج عليه ألا ينشغل بغير مناسك الحج، بالاضافة الى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالجوانب الصحية، والاتفاقيات المتعلقة بالدخول الى المشاعر المقدسة، من خلال دخول الباصات فقط ولا تدخل السيارات من دون تصريح.