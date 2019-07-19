آخر النهار

تعمل الفنانة هيفاء وهبي على التحضير لفيلم جديد بعنوان «عقد الخواجة»، يشاركها بطولته عدد من الفنانين المصريين، فيما يتكتم صناع العمل على تفاصيل قصة الفيلم.

الفيلم الجديد لهيفاء يمثل عودة للسينما من جديد بعد غياب نحو 5 أعوام منذ تقديمها بطولة فيلم «حلاوة روح» عام 2014، والذي أثار جدلاً كبيراً وقت عرضه، لاحتوائه على مشاهد غير لائقة. «عقد الخواجة» قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، فيما تم الاستقرار على أحمد الفيشاوي وأحمد داود للوقوف أمام هيفاء، لحين التفاوض مع أكثر من نجم آخر للمشاركة في الفيلم.

