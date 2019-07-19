آخر النهار

كشفت هيئة الترفيه في السعودية عن أن المغنية العالمية جانيت جاكسون، شقيقة المغني الراحل الشهير مايكل جاكسون، ستحيي للمرة الأولى حفلًا في مدينة جدة، ضمن موسم جدة الموسيقي.

جاء ذلك الإعلان من خلال حساب موسم جدة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ومن المقرر انضمام الـ «دي جي» العالمي ستيف أوكي، إضافة إلى المطرب البريطاني ليام باين، ومغني الراب الشهير 50 سنتاً، إلى حفلات موسم جدة الموسيقي، الذي شارك فيه أكثر من مطرب عالمي أبرزهم ماريا كاري.

وتشرف هيئة الترفيه على «موسم فعاليات جدة»، الذي شهد على مدار الأسابيع الماضية مشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم أصالة وأنغام ومحمد عبده وغيرهم

ويتولى تركي آل الشيخ، رئاسة هيئة الترفيه، التي تشرف على فعاليات الترفيه بالمملكة، باعتبارها «موردا اقتصاديا مهما»، في خطة ولي العهد السعودي ، محمد بن سلمان، لتطوير الاقتصاد، والتحلل التدريجي من أحادية اعتماده على النفط.

