آخر النهار

يسجل لوزارة الإعلام، ذلك التطبيق المتميز، الذي يمنح المتابع، فرصة مشاهدة جميع القنوات التلفزيونية الرسمية، وهكذا الأمر على مستوى الإذاعات المحلية.

وخلال موسم الصيف، يعتبر هذا التطبيق بمثابة الملجأ الاساسي لأهل الكويت والمقيمين، لمتابعة أخبار الديرة.. وتلبية الحنين لهذه الأرض الطيبة الكريمة.

وفي موسم الشتاء، نتذكر أبناءنا الطلاب والطالبات في أنحاء المعمورة الذين يلقون مرساتهم عند هذا الموقع، لمتابعة الأخبار وكل ما هو جديد.. بل إن هذا الموقع يمثل خير وسيلة للتواصل بين الكويت وأبنائها.. والمستمع العربي في كل مكان.

هذا طبعا بالإضافة إلى موقع وزارة الإعلام وحساباتها على وسائط التواصل الاجتماعي، والتي تشهد نشاطاً مكثفاً وتغطية شاملة لجميع الأنشطة والمناسبات بالذات ما يخص وزارة الإعلام.

إن هكذا تطبيق يمثل جسر التواصل ونافذة على الكويت الحبيبة، وخير وسيلة للتواصل والتماس اليومي مع جميع الإحداثيات التي تعيشها الكويت والإعلام.

لقد استطاع هذا التطبيق، يوماً بعد آخر، أن يحقق مساحات من الإقبال لما يمثله من مكانة وحضور.. حتى بات قبلة الجميع.

وهى دعوة للإشادة.. والدعم.

وعلى المحبة نلتقي

