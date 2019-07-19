آخر النهار

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، بدار الأوبرا، عن تكريم الفنانة حنان مطاوع بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بـمسلسل «لمس أكتاف» ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان والتي تضم: الفنانة مادلين طبر الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج عادل عوض رئيس لجنة التحكيم وكلا من الناقد سيد ابراهيم سلام، والإعلامي سمير فقيه، والأستاذة ميرفت عمر، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى، ومريم فتحي الحصرى، ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.

جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير «محمود ياسين» وسيقام المهرجان يوم 4 من شهر سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

