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علاء مرسي: «قهوة بورصة مصر» حقق نجاحاً كبيراً


قال الفنان علاء مرسي إن ردود الفعل على فيلم «قهوة بورصة مصر» المعروض حاليا بدور السينما العربية إيجابية، حيث إن الفيلم غزير بالكوميديا ويحقق نجاحا كبيرا. وأضاف مرسي -في تصريح صحافي - أن الفيلم يضم نجوما شابة واعدة، وأنه شارك فيه لان فكرته جديدة ومختلفة وطبيعة أحداثه مغايرة، معربا عن رضاه بردود فعل الجمهور. وأوضح أنه يقدم في الفيلم شخصية تدعى «مرسي المغازي» مؤلف سينمائي، يبحث عن فكرة جديدة لفيلمه، فقرر في النهاية أن يطرح الواقع الذي يعيشه. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول العادات والتقاليد المصرية من خلال «قهوة بورصة مصر» التاريخية في «وسط البلد»، ويناقش بداخلها عددا من الموضوعات التي تدور في أزمنة مختلفة بخلطة من الموضوعات والقيم.


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