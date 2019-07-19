إضاءات

يمثل فيلم « كرول «Crawl» واحداً من التجارب التي تثير العديد من الاسئلة حول مستواه وايضا مضامينة الفنية . خصوصا وهو يمزج ثلاثة أصناف سينمائية شهيرة، هي: دراما بقاء أو صراع من أجل النجاة، وقصة وحش (رعب) ممزوجة بقصة كارثة.

تاخذنا الاحداث الى الكارثة هي إعصار تسبب بفيضان في مدينة بولاية فلوريدا الأميركية. الفيضانات أغرقت حياً سكنياً أو ربما كان بيتاً معزولاً، المهم أنها جلبت تماسيح تسبح في أرجاء منزل. ثم لدينا هيلي (كايا سكوديلاريو)، التي تتجاهل أوامر الإخلاء للبحث عن والدها المفقود ديف (باري بيبر). بعد أن تعثر عليه مصاباً إصابة بليغة في منزل العائلة، يكتشف الاثنان أنهما في مصيدة مياه عندها تشتد العاصفة ويجد الاثنان نفسيهما أمام تهديد أكبر من المياه، هو هجوم تماسيح ضخمة. هذه كل قصة فيلم الـ80 دقيقة .

ليست براعة أن نرى بطلة الفيلم تشارك في منافسات سباحة في بدايته، ووالدها مدربها السابق وهو عن فيضانات أصلاً، ثم نراها تشق طريقها في منزلها سباحة قبل أن يقول لها والدها إن كل رياضي يصاب بانتكاسة مؤقتة في مسيرته. ثم آخر الفيلم يقول عبارة تشجيعية لها: نعم، أنت تستطيعين فعل ذلك. ثم تسابق البطلة تمساحاً في مياه الفيضان. عبر كم من المصادفات التي يزدحم بها العمل .

هذا ليس مبهراً في شيء، ولا يخاطب سوى عقول المغفلين في هذا الزمن. إذ كان يعد براعة في التسعينيات وما قبلها، لكن اليوم لا يصلح سوى للمشاركة في منافسة أسوأ مشهد ركيك. وهل يجب على الشخص أن يشارك في منافسات سباحة ليسبح في مياه فيضان.

لماذا يعض التمساح يد ديف فيقطعها ويعض يد هيلي ولا يقطعها؟ هل عقولنا بهذه السذاجة والسخف لتتقبل ذلك؟ نعم هي البطلة لكن ليس هناك داعٍ للمشهد أساساً، إذا لم يكن الكاتب أو المخرج جريئين بما يكفي ليفاجئاننا. فاجئني سأهتم، أما إن كانت أحداث الفيلم ماثلة أمام أعيننا حتى قبل وقوعها فلماذا نهتم؟

يزداد الصراع أو الأزمة متعة، عندما يختلف أعضاء فريق على الأمور المصيرية، ويتفقون على الأمور الجانبية وليس العكس. في «كرول» اختلف الأب وابنته على قدرتها على السباحة واتفقا على كيفية القضاء على التمساح! رغم تفاهة فيلم «أناكوندا» 1997، فإن متعته كانت في شخصية جون فويت الذي أراد حماية الكوبرا من القتل ضد رغبة فريق كامل! هنا متعة الصراع.

يزداد الصراع أو الأزمة متعة، عندما تتوزع الأدوار بين الأطراف كافة حتى لو كانوا قلة، في هذا الفيلم، الأب موجود ليتأوه ألماً، وليقول لابنته: «تستطيعين فعل ذلك» وهي موجودة لتسبح، ولديهما كلب اسمه «سُكر» موجود ليكمل العدد وبالطبع لينجو وينضم إلى قائمة الكلاب التي نجت في كل أفلام الكوارث منذ «تويستر» و«يوم الاستقلال» و«فولكينو»»

رغم أن أفلام الرعب والكوارث عادت إلى الأساسيات، فإن الاهتمام منصب على العناصر اللوجيستية أكثر من الشخصيات: الإضاءة والعاصفة المصنوعة بمؤثرات خاصة وحشر الكاميرا في الزوايا لإعطاء تأثير كلوسترفوبيا (الخوف من الأماكن الضيقة)، والسرداب الغارق في المياه.

