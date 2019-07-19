إضاءات

أعلن مهرجان العين السينمائي عن فتح باب تسجيل الأفلام المشاركة في دورته الثانية، التي ستُقام بمدينة العين من 22 إلى 25 يناير 2020 تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ووجه المهرجان دعوته للسينمائيين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين في دولة الإمارات لتقديم أفلامهم، ليكون منصة لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة، وسيبدأ المهرجان تلقي طلبات الأفلام المنافسة في الجوائز في فئات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة.

وتم فتح باب التقديم للأفلام للمشاركة في أواخر الشهر الجاري، وسيُغلق باب التقديم بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، كما يمكن للمشاركين العثور على نموذج التقديم، والاطلاع على كل التفاصيل والقواعد واللوائح الخاصة بتقديم الطلبات للدورة الثانية من مهرجان «العين السينمائي»، من خلال الموقع الإلكتروني: www.alainfilmfest.com.

يذكر أن «العين السينمائي» عرض، في دورته الأولى، 67 فيلماً شاركت ضمن المسابقات الرسمية للمهرجان، منها 18 فيلماً في عرضه العالمي الأول، مثلت الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، وحازت الأفلام الفائزة 12 جائزة في مسابقات المهرجان المتعددة.

وعرض أيضاً 13 فيلماً على هامش المهرجان، ضمن برنامج أفلام التسامح وبرنامج أفلام سينما العالم، كما كرم المهرجان، في دورته الأولى أربعة سينمائيين بارزين من الخليج العربي، هم: عبدالرحمن الصالح ومسعود أمرالله وحياة الفهد وإبراهيم الحساوي، ولاقى المهرجان نجاحاً كبيراً في دورته الأولى، من حيث حسن التنظيم، وجودة الأفلام المشاركة بشهادة الضيوف الخليجيين والعرب والأجانب، ونجح في استقطاب الفيلم المصري «الكنز2: الحب والمصير» في عرضه العالمي الأول في حفل الافتتاح، بحضور مخرجه الشهير شريف عرفة.

