إضاءات

تستعد شبكة نتفلكس العالمية، لعرض فيلم المغامرات والإثارة «Red Notice» للمخرج والمؤلف الأميركي روسون ثيردر، في عام 2020 بحسب موقع ديدلاين الأميركي.

وخصصت نتفلكس 130 مليون دولار لإنتاج الفيلم الروائي، بعد حصولها على حقوق الإنتاج من شركة يونيفرسال إثر حرب شرسة بين الشركتين في العام الماضي، ويشارك في بطولته دواين جونسون «ذا روك»، في دور عميل الشرطة الدولية «الانتربول»، وكل من ريان رينولدز وجال جادوت.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مكلف بمهمة القبض على سارقي التحف الفنية حول العالم، ويتعاون من خلاله دواين جونسون مع المخرج رواسون مارشال للمرة الثالثة بعد Skyscraper وCentral Intelligence، ومن المتوقع عرض الفيلم في يونيو 2020 على نتفلكس.

