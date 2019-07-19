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قال المخرج محمد الطحاوي، إنه انتهى من تصوير ومونتاج فيلم «كشري مصر»، الذي يقوم ببطولته محمد التاجي وتامر ضيائي والطفلة كنزي أحمد، عن قصة لحسن كمال وسيناريو وحوار مي بركات ومحمد الطحاوي، الذي قال: أشكر بشكل خاص الفنان القدير محمد التاجي، الذي لولا دعمه ومساندته وتشجيعه لما رأى الفيلم النور، ومهما فعلت أو قلت أو تحدثت عنه فلن أستطيع أن أوفيه حقه، بعد موافقته على بطولة «كشري مصر»، الذي أعاده إلى السينما بعد غياب سنوات. وكان التاجي، قد شارك في رمضان، قبل الماضي، في بطولة مسلسل «فوق السحاب»، أمام هاني سلامة وستيفاني صليبا وعفاف شعيب ومنى عبدالغني وإبراهيم نصر وميرنا نورالدين، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

