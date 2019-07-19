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نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بوقع «إنستغرام»، صورة تجمعه بالمغني المغربي سعد لمجرد من كواليس كليب «ensay»، وهو من إخراج حسام الحسيني.

وظهر «رمضان» في الصورة وهو يرتدي قميصًا مفتوح الصدر ونظارة سوداء اللون، وعلق قائلًا: «هل أنتم مستعدون؟». وكان «رمضان» قد طرح من قبل 6 كليبات غنائية وهم؛ «نمبر وان، الملك، مافيا، فيرس، القمر، بابا»، على الترتيب. وكان «رمضان» قد نشر قبل أسبوعين فيديو كليب «بابا»، وحقق مشاهدات عالية وصلت إلى 16 مليون مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع «يوتيوب» في أول تعاون بينهما، والأغنية من كلمات خالد بدران، وألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد عبدالواحد.

