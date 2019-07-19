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يتطور الأطفال في عامهم الأول بصورة مذهلة! يحمل كل يوم تطوراً حركياً أو ذهنياً أو بدنياً ليتكيف الطفل ويتفاعل مع حياته الجديدة بعد سكونه في الرحم لتسعة أشهر. تتطور المهارات الحركية للأطفال بسرعة خلال السنة الأولى من عمرهم، لذا يمكن أن يكون من الصعب عليكِ كأم معرفة ما إذا كان طفلكِ على الطريق الصحيح في نموه. تابعي المقال التالي لتتعرفي على المهارات الحركية للمولود في عامه الأول، خاصةً إذا كنتِ أماً جديدة. كيف تتطور المهارات الحركية للمولود في عامه الأول؟

يطور الأطفال في السنة الأولى باستمرار طرق جديدة للتفكير والتواصل وحل المشاكل (تسمى المهارات المعرفية) كما أنهم يتطورون جسدياً ويتعلمون التفاعل مع الناس المحيطين بهم.

يجب الوضع في الإعتبار أن كل طفل يختلف عن الآخر، غير أن هناك معدلات عامة للنمو وللتطور الحركي يمكن تتبع من خلالها متوسط نمو الطفل، لكنها ليست دقيقة تماماً حيث تختلف هذه المعدلات حسب حالة الطفل الصحية ووزنه ومعدل الرضاعة والتغذية وغيرها من العوامل المؤثرة على تطور الطفل.

القائمة التالية ستعطيكِ فكرة أفضل عن المهارات التي من المتوقع أن تتطور في السنة الأولى لدى طفلكِ وما إذا كان هناك تأخر محتمل في النمو لمناقشته مع الطبيب المتابع لحالته.

المهارات الحركية للطفل الحديث الولادة إلى عمر ثلاثة أشهر:

يولد الطفل ولديه القدرة الحركية على المص من أجل الرضاعة. يكون الطفل حديث الولادة قادراً أيضاً على تحريك ذراعيه وساقيه بحركات عشوائية غير منتظمة ليبدأ الطفل بتكرار هذه الحركات للمساعدة في نمو الدماغ والذاكرة.

إبتداءاً من الشهر الثلاث من عمره يستطيع الرضيع الإرتكاز على الذراعين عند الإستلقاء على البطن مع رفع الرأس بدون مساعدة لفترة قصيرة جداً.

تتبع حركة الأشياء من جانب لآخر كما يستخدم العينين واليدين معاً مثل رؤية لعبة والوصول إليها. يستطيع الطفل في هذا العمر تقليد تعبيرات الوجه.

المهارات الحركية للطفل من عمر 5 إلى 7 أشهر:

يستطيع الطفل في هذا العمر الوصول للأشياء والإمساك بها. كما يصبح الطفل قادراً على التقلب من وضع النوم على البطن للظهر. أيضاً تحميل وزنه على الساقين عندما تكون القدمين مسطحة على الأرض. كما يستطيع الطفل تحريك الأشياء من جهة إلى أخرى.

أما في عمر سبع أشهر يصبح الطفل قادراً على التقلب من وضع النوم على الظهر إلى البطن ومن وضع النوم على البطن إلى الظهر. كما يستطيع الطفل الجلوس دون دعم مع ظهور محاولاته الأولى في الحبو والتحرك من موضعه.

المهارات الحركية للطفل في عمر التسعة أشهر إلى تمام السنة:

يكون الطفل الآن قادراً على التحول لوضع الجلوس عندما يكون نائماً والعكس. يبدأ الطفل في هذه المرحلة في الحبو والزحف، قد يقف مع الدعم. بإتمام السنة من عمره يصبح الطفل قادراً على المشي مستنداً على قطع الأثاث. قد يقف بمفرده دون دعم، كما قد يخطو الطفل بضع خطوات بمفرده.

يصل الطفل في نهاية السنة الأولى من عمره لمعدل كبير من النمو واكتساب المهارات المعرفية والعاطفية والحركية حيث يكون قادراً على الحركة بمفرده والزحف والمشي كما يكون قادراً على نطق بعض الكلمات مثل بابا وماما والإنتباه لإسمه والإستجابة للنداء. يجب أن يضع الوالدان في اعتبارهم أن الأطفال يتطورون بمعدلات مختلفة. إذا كان الطفل متأخراً قليلاً عن أقرانه في نفس السن فلا داعي للذعر. لكن يجب مناقشة هذا الأمر مع طبيب الأطفال لمعرفة ما إذا ينبغي النظر في التقييم الطبي للأمر والتدخل المبكر.

