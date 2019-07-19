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مرأة

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قصّة الأرنب الكسلان


كان يا مكان هناك أرنب يعيش مع زوجته في بيتٍ خشبيّ صغير، وكان أمام البيت حجر، فقالت الأرنوبة لزوجها أن يقوم بإبعاد هذا الحجر عن البيت، ولكنّه رفض أن يقوم بالأمر، وفي يومٍ من الأيّام كان الأرنب يلهو أمام البيت فوقع على تلك الحجرة وكسرت قدماه، وعلى الرغم من ذلك لم يتعلّم الأرنب من خطأه، وبعد مرور هذا الموقف ظل تاركاً للحجر مكانه ولكنه كان يتفاداه في كل مرة من المرات، وذات يوم كانت الأرنوبة تحضر فطيرة، وبعد أن انتهت من تحضيرها كان ينقصها العسل، فطلبت من زوجها أن يذهب إلى الدبة ويحضر العسل منها، وأن يدعوها إلى تناول الفطيرة حيث تقوم الأرنبة بتحضير الفطيرة وعلى الدبة إحضار العسل، ولكنه رفض هذا الأمر بصوت مرتفع وكانت الدبة سمعته فأخذت العسل وتوجهت به إلى بيت الأرانب، وبينما هي ذاهبة إلى البيت تقع بسبب الحجر الموضوع أمامه لأنها لم تلاحظه وكانت النتيجة أن بيت الأرانب هدم.


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