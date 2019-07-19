مرأة

كانت هناك قطة تسمى لولي وكانت في العديد من المرات تنظر في المرآة ولا يعجبها شكلها أبدا، وكانت دائمة التذمر من شكلها وغير واثقة من نفسها تماما وكانت تراقب الحيوانات الأخرى باستمرار، وفي كل مرة تحلم بحلم مختلف عن الآخر فمرة تحلم بأنها تطير مثل الطائر، وتارة أخرى تنظر للسمكة وتحلم أن تصبح مثلها تسبح في الماء، وأن تقفز مثل الكنغر، وذات مرة وبينما هي تراقب البطات من حولها وهن يسبحن على سطح النهر فتمنت أن تكون بطة مثلهن تتقن السباحة على سطح المياه.

ولكن باتت هذه المحاولة بالفشل ولم يساعدها ارتداء هذا القناع على غير حقيقتها، وأن تصبح بطة حقيقية مثل باقي البطات، أو أن تسبح مثلهم بمهارة ثم فجأة رأت أرنبا يقفر بسرعة كبيرة ويأكل الجزر بأسنانه الضخمة فأحبت أن تصبح أرنبا وتقفز مثله قفزات طويلة ولكن هذه الآذان الطويلة لم تكفها وتساعدها لتصبح أرنبا وتسهل عليها عملية القفز والجري من مكان لآخر.

بل على العكس من ذلك زاد الأمر تعقيدا وفي أثناء طريقها للعودة إلى منزلها وهي غاضبة رأت مجموعة من الخرفان فأحبت بشدة شكلها المستدير وصوفها الكثيف وأرادت أن تكون خروفا رائعا ولكن هيهات من أن يساعدها بعض من الصوف أن تصير خروفا حقيقياً وجميلاً وفي النهاية كان قرارها الأخير غريبا. وأثناء تجولها في الحديقة رأت بعض الفاكهة، وتمنت بالتأكيد أن تصبح واحدة من تلك الفاكهة وأن تكون ذات طعم طيب ولذيذ ويحبها الكثيرون، وقررت أن تصبح فاكهة.

وقامت بوضع عدد من القشور على جسمها، ولكن غلبها النوم، واستيقظت بسبب شيء يحركها وعندما بدأت في الوعي مرة أخرى وجدت خرفانا تقوم بأكل القشور من على جسدها وهنا صارت تجري قبل أن يأكلوها وأسرعت إلى البيت وقالت الحمد لله أني قطة أستطيع أن أجري بسرعة وأني لست بفاكهة أو بأي شيء آخر.

