دفتر أحوال

اصيب وافد آسيوي الجنسية بجروح وكسور نقل على اثرها بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية اثر حادث انقلاب شاحنة قاطرة ومقطورة على طريق الغزالي بين منطقتي الرحاب والفروانية.

وكان بلاغ ورد مساء الاول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق الغزالي بين منطقتي الفروانية والرحاب وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين ان شاحنة قاطرة ومقطورة انقلبت على الطريق وانحشر قائدها في كبينة القيادة، وعليه قام رجال الاطفاء باستخدام آلات خاصة لقطع الحديد واخراج السائق الذي تبين انه اسيوي الجنسية وقد تعرض لكسور وجروح عدة فتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية، فيما باشر رجال المرور تسهيل الحركة بعد سحب الشاحنة من الطريق.

