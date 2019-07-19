دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد حكم محكمة الجنايات بحبس مذيعة لبنانية في قناة كويتية سنة مع الشغل والنفاذ والغرامة 5000 دينار وقضت مجدداً بالبراءة لها من تهمة التعدي على الذات الالهية خلال برنامج تلفزيوني وتأييد براءة مدير القناة والعاملين في البرنامج.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ان المتهمة لم تتعمد ازدراء الدين الاسلامي ولا توجد لديها سوء نية في الاساءة الى رب العالمين عز وجل بل تكلمت من منظور الدين المسيحي ناهيك عن اعتذارها الشديد وندمها على ما صدر منها.

وفي قضية اخرى قضت الدائرة ذاتها بالغاء حكم براءة ضابط في وزارة الدفاع وعضو في الامامة العامة لمجلس حكومي وقضت مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة مالية والزامه باسترجاع 26 الف دينار قيمة رواتب تحصل عليها بعد ادانته بتزوير شهادة حقوق جامعية في مصر وتبين لاحقاً انها مزورة.