دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لاعلان عن حفل تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي على يخت في نادي اليخوت يوم 20/7/2019 وتؤكد الادارة ان «ادارة حماية الآداب العامة» التابعة لقطاع الامن الجنائي قد رصدت الاعلان عن الحفل وقامت على الفور بالتحري عن صاحب الاعلان والاتصال عليه، حيث افاد انه قام «بالغاء» الحفل وتم استدعاؤه الى الادارة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وإذ نؤكد ان الجهات الامنية المعنية مستمرة في متابعة الموضوع.

وتشدد الادارة على حرص المؤسسة الامنية على تطبيق القانون والحفاظ على العادات والتقاليد وثوابت الدين الاسلامي.

